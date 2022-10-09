الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقتي شعفاط وعناتا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 10:40

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقتي شعفاط وعناتا

منذ 16 mins 9 October، 2022
أخبار موقع المنار

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