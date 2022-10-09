قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في القدس و9 من بلدة عناتا (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 10:44

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في القدس و9 من بلدة عناتا (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 9 October، 2022
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