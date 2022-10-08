“واشنطن بوست” عن مسؤول أوكراني: قواتنا الخاصة وراء تفجير جسر القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2022 - 20:10
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النائب حسين الحاج حسن: السيادة الحقيقية ليست السيادة التي تنتظر سفيرة وخيارنا الصمود وكلفة الصمود أقل من الاستسلام
النائب إيهاب حمادة: لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن الموعد الدستوري والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بوضع البلاد
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الصحة الفلسطينية: استشهاد محمود الصوص وأحمد دراغمة اليوم في جنين ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية 2022 إلى 164 شهيدا
مراسل المنار: سرايا القدس ـ كتيبة جنين تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم واعتدائها على الأهالي
حركة الجهاد الاسلامي: ننعى الى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين محمود الصوص وأحمد دراغمة
حركة الجهاد الاسلامي: تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق أبناء شعبنا دليل على حجم الإرباك الذي يعيشه الكيان المسخ
حركة حماس تزف شهيدي جنين: على الاحتلال وقواته ومستوطنيه أن يستعدوا لملاحم متلاحقة مع شعب عقد العزم على استعادة أرضه
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على الفلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
مئات الآلاف يحتشدون في ساحات العاصمة اليمنية صنعاء ومدنٍ أخرى احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف
السيد عبد الملك الحوثي: أدعو تحالف العدو لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب
السيد الحوثي: أدعو شعبنا العزيز لمواصلة التصدي للعدوان طالما استمر باعتبار التصدي جهادا مقدسا
السيد الحوثي: الأمريكيون والصهاينة ومن معهم يسعون لاستعباد الناس واعتماد الوحشية والجبروت لإذلالهم والسيطرة عليهم
السيد الحوثي: أحذر قادة الغرب من عواقب ممارساتهم وأدعوهم للتحرر من الصهيونية اليهودية التي سيطرت عليهم وأضلتهم
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: منذ البداية أعلنا أننا لن نترك طاولة الحوار ولكننا سنلتزم بمحادثات مشرفة
الخارجية السورية: استمرار أمريكا بسياستها الدنيئة المتمثلة بسرقة النفط السوري يمثل قرصنة ومحاولة للعودة لعصور الاستعمار
الشركة الروسية المشغلة للسكة الحديدية: استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين يوجه بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث جسر القرم
رئيس برلمان القرم: أوكرانيا مسؤولة عن الحادث على جسر القرم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للغرب: نتعامل مع اعمال العدوان الاقتصادي بضبط النفس لكن لصبرنا حدود
الرئيس الاميركي جو بايدن: كنت قادرا على خفض أسعار البنزين لكن بدأت أسعاره ترتفع تدريجيا بسبب ما فعله الروس والسعوديون
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا سببه نقص إنتاج المصافي الأمريكية وليس المملكة
الرئاسة التونسية: الرئيس قيس سعيد يدعو الى تعديل مرسوم الانتخابات لمنع التلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء البرلمان
“واشنطن بوست” عن مسؤول أوكراني: قواتنا الخاصة وراء تفجير جسر القرم
منذ 3 ساعة
8 October، 2022
جسر القرم
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