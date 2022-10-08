تغطية| “اليمن السعيد” بمولد الرسول (ص): مسيرات هي الأضخم في تاريخ البلاد، زينة ومفرقعات ورسائل للأعداء

لم تمنع محاولات أعداء اليمن إذلال شعبه بلقمة عيشه، بعد فشل آلتهم العسكرية في تحقيق أي انجاء ميداني خلال سنوات الحرب، من احباطه. بقي هذا الشعب عزيزاً سعيداً كيمنه، فنزل إلى الساحات للاحتفاء بمناسبة ذكرى ولادة النبي محمد (ص)، في حشود هي الأضخم في تاريخ البلاد.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة إلى الساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات للمشاركة في مسيرات ضخمة، ستنطلق عصر السبت احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف. وحمل المتوافدون الأعلام الخضراء والبيضاء وشعارات المناسبة ولافتات كُتب عليها عبارات الترحيب والحب والولاء لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

هذا وأكد قائد حركة “أنصار الله” السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له خلال تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف، أن الحضور الحاشد في يوم المولد يوجه رسالة تحذير لأعداء رسول الله بأن “هذه الأمة تعزز ارتباطها بالرسول الأعظم”.

واستكملت اللجان المنظمة تجهيز عشرات الساحات الكبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة لاستقبال ملايين المحتفيين بذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال الأيام الفائتة اكتست المدن اليمنية بالأضواء والألوان الخضراء والبيضاء، وعلّقت الزينة في المساجد والمنازل والمباني والشوارع والساحات والسيارات والمحال التجارية.

وأقيمت آلاف الفعاليات الاحتفالية والتجمعات والندوات والمحاضرات والأنشطة في مختلف المدن والمديريات والقرى والمناطق اليمنية احتفاء بذكرى مولد النبي (ص).

27 ساحة تحتفل بالمولد النبوي الشريف في اليمن

مفرقعات تضيء سماء صنعاء والمحافظات

كما أضاءت الألعاب النارية مساء الجمعة سماء العاصمة صنعاء والمحافظات، ابتهاجاً بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وشكلت الألعاب النارية مشهداً بديعاً عبر عن مظاهر الفرح التي تغمر أبناء الشعب اليمني بالمناسبة.

المصدر: موقع المنار