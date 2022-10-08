الألمانيون عن زيلينسكي: “خذوا منه علبة الكبريت”

انتقد قراء الصحيفة الألمانية “Die Welt”، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحه بأنه وقع مرسوما يعترف بجزر الكوريل الجنوبية على أنها “أرض يابانية تحتلها روسيا”. وحملت انتقادات عدد من القراء الكثير من الاستهزاء لسلوك زيلينسكي، فقال البعض “ها هو نابليون جديد من أوكرانيا”، ورأى البعض الآخر أنه “يبدو لي بشكل تدريجي أن “زيلينسكي يفقد الاتصال بالواقع ومن الأفضل الابتعاد عنه”.

هذا وقالت بعض الانتقادات أنه “يجب أن يختار خليفته وأن يقضي أمسية ممتعة مع الملايين. إنه ليس زعيم الغرب ولا يحق له المطالبة بأي شيء”، متابعاً “بابا جو إسحب علبة الكبريت من يد هذا التلميذ”. وذكر أحدهم في تعليقه أن “هذا الممثل الذي أصبح فجأة من أصحاب الملايين في بلد فقير وفاسد للغاية، يواصل صب الزيت على النار”، مضيفاً “زيلينسكي يشكل أكبر خطر على البشرية”.

المصدر: روسيا اليوم