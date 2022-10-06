رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 20:46

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا

منذ 2 ساعة 6 October، 2022
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