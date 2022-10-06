رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 20:46
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الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز
الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تمنع أيّ تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم
بوصعب لرويترز: أتواصل مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين كل ساعة لحل المشكلات العالقة في اقتراح الترسيم
بوصعب لرويترز: أنجزنا 90 في المئة من الاتفاق اما ال10 في المئة الباقية فهي النسبة الحاسمة
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للمنار: لسنا معنيين بالرد الاسرائيلي وليتحمل الوسيط الأميركي مسؤوليته
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: القاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية شرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره الدستوري
باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية وبدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الأفضل أن نتحاور داخليا
باسيل: اتفاق الترسيم عادل بالنسبة للبنان والتعديلات المطروحة لا تمس بجوهره والبديل عنه هو الحرب
وزارة الصحة العامة: تسجيل أول إصابة بالكوليرا في عكار للمرة الأولى منذ العام 1993 والمريض بحالة مستقرة ويتلقى العلاج
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: سوريا جاهزة وراغبة وحاضرة لعودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان
عبد الكريم علي: المنظمات الدولية والدول المانحة ما زالت تراهن على الاستثمار في الإرهاب وفي معاناة لبنان وسوريا
كتيبة نابلس: عمليتا استهداف بالرصاص لقوات الإحتلال نفذهما مجاهدونا الليلة الماضية عند نقطة جرزيم وحاجز حوارة
حركة الجهاد الإسلامي تقيم احتفالا لمناسبة ذكرى انطلاقتها ال35 في غزة وجنين ودمشق وصنعاء وصيدا
الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة: رسالتنا هي وحدة شعبنا ومقاومته مع جميع القوى في مواجهة العدو وهجمته على الأقصى
النخالة: من أوجب الواجبات تعزيز وحدتنا الفلسطينية ومن مصلحتنا ومصلحة أمتنا أن نعزز محور المقاومة في مواجهة العدو
النخالة: الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يتنازلوا عن فلسطين وفي القدس سيسقط المشروع الصهيوني وسنقاتلهم حتى يرحلوا
القيادي في حركة حماس صالح العاروري في احتفال حركة الجهاد: تعاظم حركة الجهاد هو تعاظم لكل شعبنا ونسير معا حتى تحقيق النصر
حركة حماس: تلقينا دعوة رسمية من الجزائر الشقيقة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب
الخارجية الروسية: ملتزمون تماما بمبدأ عدم السماح باندلاع حرب نووية
الإعلام الأمريكي: واشنطن سترسل حاملة الطائرات رونالد ريغان قرب شبه الجزيرة الكورية بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية
السلطات التايلاندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في حضانة أطفال في تايلاند إلى 36 قتيلا
خفر السواحل اليوناني: مصرع 18 شخصا معظمهم من النساء وفقدان نحو 30 شخصًا في غرق قاربين لمهاجرين في اليونان
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا
منذ 2 ساعة
6 October، 2022
جبران باسيل
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