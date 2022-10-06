حمدان: ثروتنا الوطنية وطريق السيادة يأتي بالمقاومة

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، وفداً من القيادة المشتركة للحزب الديمقراطي الشعبي برئاسة أمينها العام محمد حشيشو وحزب العمل الاشتراكي العربي برئاسة حسين حمدان على رأس وفد، في مقر المرابطون.

بعد اللقاء، أكدحشيشو على الوحدة الوطنية بين الأحزاب اللبنانية لمواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي التكفيري الفاشي، لأن المعركة واحدة وعدونا واحد والقضية واحدة، مشدداً على ضرورة إسقاط هذا النظام الطائفي الريعي الطفيلي والمناضلة من أجل إسقاط مشروع الهيمنة الغربية والاستعمارية على لبنان ومنطقتنا العربية.

بدوره، أكد العميد مصطفى حمدان أن هذا العمل الوحدوي الذي يقوم به الرفاق في الحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي هو عمل متقدم يجب أن نتمثل به جميعاً، لأنه في عمقه الفكري والثقافي والنضالي والكفاحي، يمثل الوعي وتجميع عناصر القوة لتحقيق أهدافنا في تقدم هذه الأمة، لأنها عندما تتقدم اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً، تصبح عملية تحرير فلسطين هي المسار والمصير، رغم كل المحاولات التي يحاولها البعض بالعمل على تقسيم وتفتيت الأمة.

وأضاف حمدان نحن على الصعيد العربي دائماً نقول أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأن الاتجاه دائماً نحو تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس الشريف عاصمتها.

على الصعيد الداخلي اللبناني، أكد حمدان ان على الجميع الإدراك أن ثروتنا الوطنية وان طريق السيادة والحرية والكرامة لا يمكن بتاتاً أن يأتي بالنفاق والكذب، يأتي فقط بالمقاومة، وذلك يثبت بأننا على الطريق الصحيح اقتصادياً واجتماعياً، أما حول ملف ترسيم الحدود البحرية وهوكشتاين نعلن جذريتنا وتأكيدنا على أن “ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.

بدوره، أكد حسين حمدان على الالتزام والوفاء للقائد جمال عبد الناصر بظل الظروف الذي ناضل من أجلها وأهمها القضية الفلسطينية، بينما مشكلتنا اليوم بعدم وجود القيادة الحقيقية التي تقود جماهير أمتنا العربية مما أدى ذلك إلى الركوب في زوارق الموت للهجرة.