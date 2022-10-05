بالأرقام.. حركة مطار بيروت تسجل ارتفاعا اضافيا خلال شهر أيلول الماضي

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 40 بالمئة وفي تفاصيل الارقام:

1- ارتفع المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر التاسع منه بنسبة 55,67 بالمئة وبلغ اربعة ملايين و 838 ألفاً و182 راكباً.

2- كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة قاربت 38 بالمئة وسجلت 39539 رحلة من لبنان واليه خلال الأشهر التسعة الماضية.

3- بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أشهر تموز، آب وأيلول 17038 رحلة بزيادة 25 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2021. اذ بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 8518 رحلة، وبلغ عدد الرحلات التي غادرت لبنان 8520 رحلة.

المصدر: موقع المنار