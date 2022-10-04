إيران تعلن عن إنشاء مركز للأمن البحري المشترك مع عمان وباكستان

اعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية الادميرال شهرام ايراني، بأنه سيتم إنشاء مركز الامن البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان.

وقال الأدميرال شهرام إيراني ، في تصرح له يوم الاثنين ، خلال حفل اليوم العالمي للملاحة البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية ، أن ثلاث مدمرات إيرانية الصنع تماما تقوم بمهام أمنية في المحيط في وقت واحد.

واضاف: “إدارة أمن البحار مسؤوليتنا واليوم نحن فخورون بالقول إن خمسة أساطيل قتالية تقوم بمهامها في البحار”.

زوارق بحرية للحرس الثوري الايراني

ولفت الأدميرال إيراني: “قريباً ، سنستضيف مؤتمرا هاماً في ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، ونفخر أيضاً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ممثلة بالبحرية ، تترأس لجنتين في هذا الاجتماع”.

وأعلن عن افتتاح مركز أمني بحري مشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان يتم خلاله التواصل مع كافة مراكز الأمن البحري على المستوى العالمي وقال: تركيزنا هو المحيط الهندي.

وفي إشارة إلى اليوم العالمي للملاحة البحرية ، تابع الأدميرال إيراني: نحن محاطون بالمياه في كل من الشمال والجنوب ، ولا ينبغي الاحتفال بيوم البحارة في يوم واحد فقط.

المصدر: وكالة ارنا