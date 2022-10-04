رئيس بلغاريا يعارض قبول أوكرانيا في “الناتو” بشكل سريع

أعرب الرئيس البلغاري رومين راديف عن معارضته لقبول أوكرانيا في الناتو بشكل سريع، ولم يؤيد الإعلان المشترك لدول شرق ووسط أوروبا بهذا الصدد.

وقال راديف في بيان له، يوم الاثنين، إن “بلغاريا طرف في إعلان قمة الناتو في بوخارست عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف في المستقبل، لكن هذا الإعلان تم تبنيه في ظروف أمنية مختلفة تماما”.

وتابع أن “العمليات القتالية على أراضي أوكرانيا تتطلب اليوم مناقشة عضويتها ضمن الإطار الكامل لمجلس شمال الأطلسي وألا يؤدي ذلك إلى انجرار دول الناتو للحرب بشكل مباشر”.

وأكد أن “القرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يجب أن يتخذ فقط بعد وضع معايير واضحة للحل السلمي بين روسيا وأوكرانيا، سيقبلها هذان البلدان”.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدم في أواخر سبتمبر طلب انضمام أوكرانيا إلى الناتو بشكل سريع، على خلفية توقيع الاتفاق في موسكو بشأن انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: وكالة تاس الروسية