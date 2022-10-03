ماكرون يعد زيلينسكي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، حسبما أفادت به الخدمة الصحفية لقصر الإليزيه.

وقال بيان قصر الاليزيه: “في محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، دان الرئيس الفرنسي انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوروجيه إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي أجريت في هذه المناطق.. وأكد (الرئيس الفرنسي) من جديد تصميم البلاد على العمل مع شركائها الأوروبيين بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا وذلك بعد نتائج الاستفتاء على انضمام دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية 14 شخصا في المجمع الصناعي العسكري الروسي، بمن فيهم اثنان من الموردين الدوليين، وثلاثة قادة رئيسيين للبنية التحتية المالية لروسيا، وأفراد أسر بعض كبار المسؤولين الروس.

كما شملت العقوبات 278 عضوا في الهيئة التشريعية الروسية.

أما دول الاتحاد الأوروبي فقد توصلت مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

المصدر: وكالات