أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 03-10-2022
الأخبار
ـ الترسيم البحري | بدء مرحلة التنفيذ
ـ اليمن | فشل التمديد الثالث: أميركا تُخاطر بالهدنة
ـ غضب الضفة لا يهدأ: المواجهة الشاملة أقرب
النهار
ـ لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين
ـ الاتفاق يثبت للبنان الخط 23 وحقل قانا كاملا ومعلومات عن تعويضات لإسرائيل
ـ أوكرانيا تواصل التوغل شرقا ًوتعد بمزيد من المكاسب
اللواء
ـ الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!
ـ إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام
ـ لبيد: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يحمي مصالح إسرائيل
الديار
ـ خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة… والخوف على الودائع
ـ أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة… و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه؟
ـ تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي
الجمهورية
ـ أسبوع الترسيم مشحون بتفاؤل حَذِر
ـ الترسيم يفتح أبواب الرئاسة… ولكن…
ـ «قمحة» الترسيم الملغومة !!
البناء
ـ وثيقة أميركية رسمية قدّمها هوكشتاين تنسف وثيقة هوف وتعترف للبنان بالخط 23 وحقل قانا
ـ الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ… ونتنياهو: انتصر نصرالله
ـ السيد نصرالله: المقاومة وراء الدولة في التفاوض وسند لها… والرئاسة توافق والحكومة ضرورة
المصدر: صحف