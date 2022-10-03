أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 03-10-2022

الأخبار

ـ الترسيم البحري | بدء مرحلة التنفيذ

ـ اليمن | فشل التمديد الثالث: أميركا تُخاطر بالهدنة

ـ غضب الضفة لا يهدأ: المواجهة الشاملة أقرب

النهار

ـ لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين

ـ الاتفاق يثبت للبنان الخط 23 وحقل قانا كاملا ومعلومات عن تعويضات لإسرائيل

ـ أوكرانيا تواصل التوغل شرقا ًوتعد بمزيد من المكاسب

اللواء

ـ الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!

ـ إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام

ـ لبيد: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يحمي مصالح إسرائيل

الديار

ـ خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة… والخوف على الودائع

ـ أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة… و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه؟

ـ تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي

الجمهورية

ـ أسبوع الترسيم مشحون بتفاؤل حَذِر

ـ الترسيم يفتح أبواب الرئاسة… ولكن…

ـ «قمحة» الترسيم الملغومة !!

البناء

ـ وثيقة أميركية رسمية قدّمها هوكشتاين تنسف وثيقة هوف وتعترف للبنان بالخط 23 وحقل قانا

ـ الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ… ونتنياهو: انتصر نصرالله

ـ السيد نصرالله: المقاومة وراء الدولة في التفاوض وسند لها… والرئاسة توافق والحكومة ضرورة

المصدر: صحف