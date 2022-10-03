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October 3 2022 - 00:32

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم

منذ 1 ساعة 2 October، 2022
مقاومون
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، النار صوب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن”مقاومين أطلقوا النار صوب مستوطنة “غوش عصيون” جنوب بيت لحم، وتم انسحاب المقاومين من المكان بسلام”.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات إطلاق النار تجاه جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة بالتزامن مع الأعياد اليهودية.
وكانت أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء اطلاق النار نحو قوة عسكرية قرب مستوطنة “ايتمار” في نابلس.
وبدورها، باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، العمليات البطولية التي تستهدف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الباسلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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