الشيخ النابلسي : لن تعود ساعة التوازنات والمعادلات إلى الوراء

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خلال رعايته، حفل الناجحين في الشهادات الرسمية في صيدا “أن الإعتداء على الضاحية الجنوبية يراد من خلاله إعادة عقارب ساعة التوازنات والمعادلات إلى الوراء، والمقاومة لن تقبل بذلك، فلا يمكن بعد كل هذه التضحيات التي ردعت العدو، وجعلته يخاف من شن عدوان على لبنان، ومن استهداف المقاومين والمدنيين أن يسمح من جديد للعدو أن يفعل ما يفعل من دون أن ينال العقاب المناسب”.

وأضاف” تتجلى قوة لبنان دائما عندما يتوحد الموقف الرسمي والشعبي بوجه العدو، ولطالما كانت إسرائيل تراهن على فرقتنا وانقسامنا، ولكن مع وجود الرئيس ميشال عون في سدة الرئاسة أصبح موقف لبنان الرسمي صلبا، وهذا ما تخاف منه إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام