استخدامات صحية وجمالية عديدة لغسول الفم

هناك وظيفة أساسية لغسول الفم وهي تخليصه من البكتيريا التي تضر بصحة الفم والأسنان، كما أن له بعض الإستخدامات الصحية والجمالية الأخرى.

لغسول الفم فوائد عديدة فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان ووقايتها من البكتيريا الضارة.

كما أنه يساعد في بقاء رائحة الفم جيدة لفترات طويلة، وعدم التعرض لمواقف محرجة بسبب رائحة الفم الكريهة.

ولا تقتصر استخدامات غسول الفم على هذا فحسب، بل يمكن استخدامه في أمور أخرى متعلقة بالصحة والجمال. إليك قائمة بها.

1-التخلص من الحبوب والبثور

في حالة ظهور حبوب وبثور الوجه المزعجة، فيمكن استخدام غسول الفم للتخلص منها.

ولتطبيقه، يتم استخدام قطعة صغيرة من القطن وغمرها في غسول الوجه، ثم مسح مكان البثور بهذه القطنة المبللة بغسول الفم، وتركها لأطول فترة ممكنة.

يفضل بقاء الغسول على البثور طوال فترة النوم ليلاً، وبعد الإستيقاظ، سوف تلاحظ جفافها واختفاءها بشكل سريع.

وقبل استخدام غسول الفم على البثور، ينبغي تجربته في مكان صغير على الجلد أولاً للتأكد من أنه لا يسبب أي حساسية بالبشرة أو مشكلات جلدية.

2-تضييق المسام

إن تطبيق غسول الفم على الأنف أو الأماكن التي تحتوي على مسام واسعة سوف يساعد في تضييقها بصورة ملحوظة، وكذلك التخلص من الزيوت الزائدة بالوجه على الفور.

ولكن يجب أن يتم ذلك بعد غسل الوجه جيداً وتجفيفه بمنشفة قطنية نظيفة.

3-تقليل اثار الكدمات

يساهم تدليك مناطق الكدمات بلطف عبر غسول الفم في تقليل اثارها.

يمكن إجراء هذا حتى ثلاث مرات يومياً، وستلاحظ أن اثار الكدمة قد اختفت بصورة كبيرة في اليوم التالي.

4-التخلص من فطريات الأظافر

تشكل فطريات الأظافر أمراً مزعجاً، وتؤثر على جمالها.

وللتخلص من فطريات الأظافر، ينصح بمزج قليل من غسول الفم مع نفس المقدار من الماء، ثم نقع الأظافر بها لمدة 20 دقيقة.

يكرر هذا الأمر مرتين يومياً ولعدة أيام للحصول على نتيجة جيدة.

5-إزالة رائحة القدم

يتسبب عرق القدم في رائحة كريهة بها، ويمكن علاج هذه المشكلة عبر غسول الفم.

حيث يتم نقع القدم لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حوض من الماء الفاتر المضاف إليه قليل من غسول الفم.

لن يقوم الغسول بإزالة الرائحة فحسب، بل يساعد في ترطيب القدمين.

6-تعطير أسفل الإبط

يمكن الاعتماد على غسول الفم للحفاظ على رائحة طيبة في منطقة أسفل الإبط.

وللقيام بهذا الإجراء، ينصح بتطبيق القليل منه باستخدام كرة من القطن وذلك بعد الإستحمام.

ويستمر تأثير غسول الفم لبضع ساعات، ويمكن تكراره حسب الحاجة.

7-علاج قشرة الرأس

أيضاً يمكن استخدام غسول الفم الموثوق به في علاج قشرة الرأس.

ويكون استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو جيداً، حيث يتم تدليك فروة الرأس بالقليل منه، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

وبعد غسل فروة الرأس من غسول الفم جيداً، ينصح بتطبيق البلسم الذي يساعد في وقاية فروة الرأس والشعر من الجفاف.

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المصدر: ويب طب