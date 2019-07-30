جونسون يعد رئيس وزراء ايرلندا بعدم اقامة حدود فعلية بعد “بريكست”

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء محادثة هاتفية مع نظيره الايرلندي ليو فارادكار للمرة الاولى منذ توليه منصبه وتعهد عدم إقامة حواجز فعلية على الحدود بعد “بريكست”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية “بالنسبة لبريكست أوضح رئيس الوزراء أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما كلف الأمر”، واضافت “في جميع السيناريوهات الحكومة ستبقى صامدة ومتمسكة بالتزامها باتفاق بلفاست ولن تضع حواجز أو بنية تحتية على الحدود”.

وقالت المتحدثة ان جونسون ناقش بريكست مع فارادكار “بروح من الصداقة وأنه يفضل بوضوح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق. ولكن يجب أن يكون اتفاقا يلغي شبكة الأمان”.

وحققت اتفاقية “بلفاست” أو “الجمعة العظيمة” السلام في ايرلندا الشمالية بعد سنوات من العنف بسبب سيطرة بريطانيا عليها ما أدى إلى مقتل 3500 شخص، ويعتبر ازالة الحواجز على الحدود مع إيرلندا عامل رئيسي في خفض التوتر ولكن بعد بريكست ستصبح الحدود جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ويجب بالتالي حراستها بما يتناسب مع ذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية