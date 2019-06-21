“التوحيد الاسلامي”: “مؤتمر البحرين” بؤرة للخيانة لتصفية القضية الفلسطينية

نوه مجلس أمناء حركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان الجمعة “بالخطوة الجبارة وبالموقف الشجاع الذي أقدمت عليه قيادة الجيش اللبناني أمس من خلال تثبيت معادلة البرج بالبرج في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ومنعه من الإقدام على عمل عدائي دون الرد عليه وبأسرع وقت، دون أي اعتبار لخيارات الكيان الاسرائيلي، وتأكيدا على اعتباره العدو الأول والأساسي للبنان والأمة”.

وأكد المجلس “رفضه المطلق لمشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني الحاقد وعلى أن مؤتمر البحرين الذي سيعقد في 25 و 26 حزيران الجاري بؤرة للخيانة والتآمر وخطوة معلنة فيما يسمى بـ”صفقة القرن” وبيع وتصفية القضية الفلسطينية، تحت شعار مشبوه ومضلل هو المال مقابل السلام، بعدما كان سابقا الأرض مقابل السلام”، مشيرا إلى أن “وحدة الفصائل والقوى وقوة محور المقاومة ستفشل هذا المؤتمر وسيبقى ما يصدر عنه حبرا على ورق”.

من جهة ثانية، شدد المجلس على “حق ايران الطبيعي في الدفاع عن أرضها وسمائها ومياهها”، محذرا من “محاولات الاستدراج التي تقوم بها الادارة الاميركية الحالية ومن تسارع تدحرج كرة النار محملا المسؤولية الكاملة لتلك الإدارة وسياستها الإلغائية التي قد تحرق البلاد والعباد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام