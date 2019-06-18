“إيران النووية”.. كتاب يوثق قدرات ايران النووية السلمية

برعاية سفير الجمهورية الإسلامية الإيراني لدى سورية جواد ترك أبادي، ووزارة الثقافة السورية، وبحضور جَمعٍ من المثقفين والمهتمين، أقيم في مقر المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق حفل توقيع كتاب إيران النووية، كتاب كان ثمرة عمل 15 عاماً بذله الدكتور طالب ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي في جمع وتوثيق المعلومات حول موضوع الكتاب.

يوثّق الكاتب تاريخ البرنامج النووي الإيراني منذ نشأته الاولى في زمن الشاه وكيف تم دعمه غربياً لمواجهة الاتحاد السوفييتي آنذاك، ثم تطوير البرنامج السلمي من خلال الإمكانيات والعقول الإيرانية المحلية زمن انتصار الثورة الإسلامية في إيران على قوى الاستكبار من الشاه الى داعميه الغربيين، ثم يدخل الجزء الثاني من الكتاب بالأزمة السياسية العالمية التي تعرض هذا البرنامج لها، ومراحل التفاوض التي خلصت إلى ما هو الحال عليه الآن من قوة وثبات إيراني في وجه الدول الغربية التي أرادت إنهاءه لكنه استمر في عمله السلمي خدمة لمصالح الشعب الإيراني علمياً وصناعياً، وفي نهاية الكتاب وصل الدكتور ابراهيم في الجزء الأخير إلى شرح أسس حل الأزمة التي دخلتها إيران بشأن برنامجها النووي.

وخلال الحفل أقيمت ندوة تضمنت محاضرتين لكل من الباحث الفلسطيني والمختص بالشأن الصهيوني تحسين الحلبي، إضافة للدكتور ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب وهي الجهة التي أصدرت ونشرت هذا الكتاب، تحدثا عن أهمية التاب وما يستعرضه من نقاط توثيقية لما تم جمعه وتأليف من معلومات.

المصدر: موقع المنار