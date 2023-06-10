الرئيس الإيراني يحذر ماكرون من استمرار الاجراءات غير البناءة في مفاوضات رفع الحظر

حذر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي من استمرار كافة انواع الاجراءات المسيسة والاجراءات غير البناءة فيما يخص مفاوضات رفع الحظر منوها بالتعاون القائم بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واقرار الاخيرة لاكثر من مرة على التزام البلاد بتعهداتها القانونية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الجمهورية الفرنسي امانويل ماكرون، اليوم السبت، مع نظيره الايراني السيد ابراهيم رئيسي، استمر 90 دقيقة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية بالاضافة الى مفاوضات رفع الحظر.

وفيما يخص تطوير العلاقات الايرانية الفرنسية، اشار السيد رئيسي الى المعادلات الخاطئة من جانب بعض الدول الاوروبية قبال الشعب الايراني، واصفا تلك الاجراءات بانها ناجمة عن انجرار تلك الانظمة وراء المعلومات السقيمة التي تروج لها الزمر الارهابية والانفصالية والمناوئة للثورة، كما اكد على ضرورة احترام حق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وحول الحرب الاوكرانية الراهنة، جدد رئيس الجمهورية الإيرانية التاكيد على نهج ايران الرافض للحروب، مع التركيز على “الدبلوماسية” باعتبارها السبيل الامثل لحل الخلافات.

من جانبه، اكد الرئيس الفرنسي على رغبة بلاده في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا الى استمرار المشاورات بين كبار مسؤولي البلدين بهدف تطوير التعاون الثنائي. واكد ماكرون، على استمرار مفاوضات رفع الحظر لغاية حسم النتيجة المرجوة، واصفا الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها جزء من حل الازمة الاوكرانية، وداعيا لتعزيز دور طهران في هذا الخصوص.

المصدر: وكالة ارنا