بعثة الأمم المتحدة تحقق في أعمال عنف أوقعت 17 قتيلا في دارفور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام الخميس أنها تحقق في أحداث عنف وقعت هذا الاسبوع في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب منذ سنوات، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى 17 شخصا.

وقالت لجنة الاطباء القريبة من حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد الثلاثاء إن تسعة أشخاص قتلوا الاثنين بأيدي ميليشيات في قرية الدالج في ولاية وسط دارفور، والتي تشهد نزاعا أهليا منذ 2003، واتهمت لجنة الاطباء ميليشيات الجنجويد بارتكاب “مجزرة”.

وأدمجت ميليشيات الجنجويد، التي تتهمها منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع في دارفور، في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان.

والخميس، أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي المنتشرة في دارفور منذ العام 2007 أنها أرسلت فريقا إلى قرية الدالج للتحقيق في أحداث الاثنين الدامية. وقالت البعثة في بيان إن “البعثة التقت باشخاص متضررين وسلطات محلية أكدت مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين وحرق أكثر من 100 منزل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية