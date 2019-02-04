روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 13 خرقاً

فادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات اللاذقية (4) وإدلب (2) وحماة (2) وحلب (1)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 13 خرقا في محافظات وحماة (8) وحلب (3) وإدلب (2).

وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، نفذ 2056 عملية إنسانية بوزن إجمالي بلغ 3247.19 طن. خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية