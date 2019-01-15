سحب نصب يحمل شعار العلم السعودي من موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك

أعلن مصدر رسمي في نيويورك أنه سيتم سحب نصب يحمل لوني العلم السعودي وشعاره، مع أنصاب أخرى، من موقع مركز التجارة العالمي حيث وقعت اعتداءات الحادي عشر من أيلول.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذا التحرك جاء إثر انتقادات حول مدى ملاءمة وضعه في المكان الذي شهد اعتداءات كان منفذوها في غالبيتهم من السعوديين.

والنصب عبارة عن مجسم لقطعة حلوى عملاقة يصل ارتفاعها إلى مترين، ضمن مجموعة أخرى من المجسمات المماثلة لأعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

وتشير الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأنصاب، تنقلت منذ العام 2011 في عشرات البلدان، وكذلك في عدد من أحياء نيويورك، وهي الآن موزعة في ساحة مركز التجارة العالمي أمام صالة محطة للقطارات أقيمت عام 2016.

وقالت مؤسسة النقل في نيويورك التي تدير مشروع الأنصاب هذا “نحن على تواصل مع المسؤولين عن نصب الحادي عشر من سبتمبر، وسنقوم بنقل الأنصاب إلى مكان آخر”.

وأوضحت المؤسسة أنه بدلا من نقل النصب السعودي وحده، سيتم نقل كل الأنصاب العشرين إلى مطار جون كينيدي، حيث من المقرر البدء بنقلها خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية