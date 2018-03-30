أكد النائب اميل رحمة ان الانتخابات النيابية ما كانت لتجري لولا حماية لبنان بدحر الإرهاب في جرودنا وطرده من أرضنا. ولفت الى ان “هذا الاستقرار الذي ننعم به هو بفضل شهداء المقاومة والجيش اللبناني”.

وقال رحمة في حديث له الجمعة “تمكن أبطال المقاومة من دحر الإرهاب في القصير والقلمون وفي جرودنا الشرقية ليعيش اللبنانيون بطمأنينة سنة وشيعة ودروزا وعلويين وموارنة وكاثوليكا وأرثوذكسا وأرمنا وأقليات”.

واضاف رحمة “الرجولة تقتضي أن أقول إنه لا يحق لأي منا أن يكون ناكرا لجميل الشهداء والجرحى والمقاومين ولجميع من استشهد في سبيل لبنان لأن هذه الشهادة المقدسة كانت في سبيل جميع اللبنانيين وجميع المناطق اللبنانية”.

ولفت رحمة الى انه “لولا صمودنا جيشا وشعبا ومقاومة في جرودنا جرود العزة والكرامة لما كان هناك انتخابات نيابية في لبنان”.

المصدر: الوكاتلة الوطنية للاعلام