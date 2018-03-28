من أكثر الأمور سوءا التي من الممكن أن تحدث لك، هو سرقة هاتفك المحمول.

فإذا سرق هاتفك، يجب عليك أن تقوم بخمسة إجراءات فورية، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية:

1) اتصل بهاتفك

إذا كنت محظوظا ولم يتعرض هاتفك المحمول للسرقة، ولكن نسيته في أحد الأماكن، فإن أول إجراء متبع في هذه الحالة هو الاتصال به، ولكن إذا لم يجب أحدا أو تم إطفائه، فأنت في موقف لا يحسد عليه.

2) تتبع هاتفك

يجب أن تقوم بتفعيل خاصية تتبع الهاتف، بعد شرائك له، وهو تطبيق “Find My Phone” على هواتف “آيفون” أو باللجوء إلى “Android Device Manager” على هواتف “أندرويد”.

ويتيح تفعيل هذه الميزة التعرف على مكان تواجد هاتفك المسروق، والتحقق إذا كان في منطقة قريبة منك لكي تستعيده.

كما أن ميزة تتبع الهاتف تمكنك من الوصول إلى تفضيلات الأمان الخاصة به، باستخدام جهاز كمبيوتر، ومن هناك، يمكنك أن تغلق الشاشة الرئيسية بكلمة مرور جديدة، أو أن تمحو جميع بياناته (كحل أخير وجذري ولكنه مزعج)، بالإضافة إلى خيارات أخرى.

3) أبلغ شركة الاتصالات

اتصل بشركة الاتصالات المشترك فيها، من أجل إيقاف خطك، وذلك منعا من فرض رسوم اتصال إضافية، ولكي لا يستخدم هاتفك في أغراض إجرامية.

4) اتصل بالشرطة

ليس هناك ضمانا بأنه في إمكان السلطات مساعدتك في استعادة هاتفك، ولكن الأمر يستحق المحاولة.

ويجب أن تحرر محضرا رسميا في قسم الشرطة، وأن تذكر فيه رقم الهاتف التسلسلي والرقم المسلسل، وينصح بأن تكتب الرقم التسلسلي المعروف بـ “IMEI / MEID” في ورقة في مكان آمن في المنزل، تحسبا لحدوث مثل هذه المواقف، لأنه من الممكن أن تساعد هذه البيانات الشرطة في الوصول إلى هاتفك عند بيعه على موقع “إي باي”، أو عند إلقائها القبض على مجموعة من لصوص الهواتف المحمولة.

5) امسح ذاكرة هاتفك

على الرغم من أنه من المحزن حذف صور حديثة، إلا أن هذه الخطوة مهمةـ في حال أصبحت على يقين تام بأنك لن تستعيد هاتفك، لأنه إذا تمكن شخص ما من اختراق هاتفك، فأنت لا تريد حتما أن تمنحه أية فرص لسرقة بياناتك، وهذا يشمل معلوماتك الشخصية أو بطاقات الائتمان، أو أية ملفات مهمة.

وستكون قادرا على مسح بيانات هاتفك عن بُعد بتفعيل خاصية “تتبع الهاتف” الموجودة في الخطوة رقم 2.

المصدر: سبوتنيك