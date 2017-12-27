قال مصدر في قصر الإليزيه يوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى رفع الحصار عن اليمن “بالكامل” وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الملك السعودي سلمان يوم 24 كانون الأول.

وأضاف المصدر بحسب رويترز ”عبر الرئيس عن قلقه الشديد بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن ودعا العاهل السعودي إلى رفع الحصار بالكامل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى اليمن“.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” لم تذكر في خبرها بخصوص الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وماكرون هذه النقطة، واقتصرت بالإعلان أن الرئيس الفرنسي دان في المكالمة “إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض”، وأضافت انه أكد ضرورة التصدي “لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

المصدر: رويترز + روسيا اليوم