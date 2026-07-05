رئيس السلطة القضائية في إيران: اليوم يعتصر الحزن قلوب الجميع وهو حزن لن يُنسى وبالطبع فإن أوصياء الله لا بد أن يلقوا ربهم ويسيروا إليه عبر هذا الدرب وبهذه المنزلة