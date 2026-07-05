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   20 محرم 1448   
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    مراسلنا حسن خليفة من طهران في تغطية خاصة لمراسم تشييع الشهيد الإمام السيد علي خامنئي

    المصدر: موقع المنار