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    مراسل المنار: احتراق خزان مازوت في حي الكرك في زحلة نتج عنه حريق كبير وصوت انفجار سمع في ارجاء البلدة

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