الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 17:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    أكد حزب الله، على لسان مسؤوليه ونوابه، مجددًا أن ما يُسمّى بـ”اتفاق الإطار” لن يمر، مشددًا على أن البديل هو العودة إلى الدستور

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    التطورات الميدانية في جنوب لبنان… متابعة مباشرة مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    التطورات الميدانية في جنوب لبنان… متابعة مباشرة مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    الأيوبي زار منزل الأسير يحيى سكاف في المنية وتأكيد على التمسك بالنهج الوطني لحماية لبنان

    الأيوبي زار منزل الأسير يحيى سكاف في المنية وتأكيد على التمسك بالنهج الوطني لحماية لبنان

    اندلاع حريق هائل في المنطقة الممتدة من منطقة النصار في بلدة حناوية حتى اطراف الرمادية وقانا

    اندلاع حريق هائل في المنطقة الممتدة من منطقة النصار في بلدة حناوية حتى اطراف الرمادية وقانا