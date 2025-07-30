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حماس تحذر من الوضع الكارثي للأسرى في المعتقلات الصهيونية

حذرت حركة حماس في بيان لها الأربعاء من الوضع الكارثي للأسرى في ظل مواصلة العدو الاسرائيلي عمليات التعذيب والتنكيل بحقهم داخل السجون.

وقالت حماس إن “الأسير صايل أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة، الذي أعلن عن استشهاده اليوم (الاربعاء) في سجون الاحتلال اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة، في جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الأسود بحق أسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني” .

وحذرت حماس من طمدى خطورة الوضع الذي يلاقيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث الحرمان من أبسط المقومات والحقوق، من طعام وشراب وملبس، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي ينتهجه الاحتلال كوسيلة للقتل البطيء للأسرى.

وأشارت حماس إلى أن “ما يواجهه الأسرى من ظروف لا إنسانية ومخالفات علنية لكل المواثيق والقوانين الدولية، يستدعي من كل دول العالم رسمياً وشعبياً ومن كل المؤسسات الحقوقية، إعلاء الصوت في وجه الاحتلال وردعه عن جرائمه وإرهابه بحق أبناء الشعب الفلسطيني والإسراع في محاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية”.

ودعت حماس “الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، لبذل كل ما بوسعهم لنصرة الأسرى وتكثيف كل الفعاليات الإسنادية وإشعال ساحات المواجهة لهذا الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة”.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الأسير صايل رجب أبو نصر (60 عامًا) من قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم