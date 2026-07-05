إسبانيا | حرائق غابات تهدد منتجع كوستا برافا السياحي وتجبر عشرات السياح على الإخلاء

أعلنت فرق الإطفاء الإسبانية اليوم السبت أن الحريق الذي هدد ساحل كوستا برافا التهم مساحات واسعة من الأشجار والشجيرات، وأجبر 150 سائحًا على إخلاء مخيم قريب.

اندلع الحريق يوم الجمعة خارج بلدية لا بيسبال دامبوردا، شمال شرق إسبانيا، بالقرب من ساحل خلاب يكتظ عادة بالمصطافين في هذا الوقت من العام.

وقالت مصلحة الإطفاء الإقليمية في بيان إن الحريق حوّل نحو 2200 هكتار (8.5 أميال مربعة) من الغابات إلى رماد، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من ثلثي مساحة الحريق.

وأضافت أن مئات رجال الإطفاء عملوا طوال الليل و”تمكنوا من تثبيت نحو 70 بالمئة من الجانب الأيمن للحريق”، مشيرة إلى أن “الهدف الآن هو ترسيخ السيطرة قبل أن تتغير الرياح، كما هو متوقع ظهر اليوم”.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، في حين قالت خدمات الطوارئ الإقليمية في كتالونيا إن نحو 150 شخصًا تم إجلاؤهم، من بينهم حوالي 70 طفلاً، من مخيم صيفي.

تأتي هذه الحرائق في وقت تواجه فيه إسبانيا تداعيات تغير المناخ، حيث يؤكد العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من شدة الحرائق وتواترها ومدتها. وكانت حرائق الغابات المميتة قد التهمت نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله البلاد وفق نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

المصدر: وكالة يونيوز