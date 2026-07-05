حفيد ديغول يعلن عن رغبته في الحصول على الجنسية الروسية

أعرب بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، عن رغبته في الحصول على الجنسية الروسية والانتقال إلى روسيا للعيش فيها.

وقال ديغول في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، نشر يوم الأحد: “نحن لم ننتقل (إلى روسيا) نهائيا، ونزور بلادكم كأجانب”.

وتابع: “أرغب في أن تسمح لنا الظروف لاحقا بالحصول على الجنسية الروسية. وسيكون ذلك شرفا كبيرا، وروسيا بلاد عظيمة”.

وأشار إلى أن لديه وزوجته رغبة في الانتقال إلى روسيا “لمنح الأطفال تعليما أفضل”، بين أمور أخرى.

وأضاف: “نريد أن يكون بإمكان أطفالنا الاستفادة من تفوق ونوعية المنظومة التعليمية في روسيا، التي تعتبر من الأفضل في العالم”.

وأكد بيير ديغول أنه وزوجته يرغبان في “جعل أطفالهما منفتحين على العالم المتعدد القطبية”، مشيرا إلى أن “روسيا نموذج ناجح لتكامل الثقافات والمجتمع والحوار بين الديانات والقوميات”.

يذكر أن بيير ديغول البالغ من العمر 63 عاما هو حفيد شارل ديغول، قائد المقاومة الفرنسية في أثناء الحرب العالمية الثانية ورئيس فرنسا خلال الفترة 1959 – 1969، وهو يترأس “صندوق السلام والصداقة بين الشعوب”.

المصدر: وكالة تاس الروسية