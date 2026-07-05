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    دولي

    النرويج: لم نتعهد بتوريد الصواريخ لأوكرانيا

      نفى نائب وزير الدفاع النرويجي أنرياس فلوم صحة التقارير الإعلامية حول أن النرويج تعهدت بتوريد الصواريخ لأوكرانيا.

      وقال فلوم في تصريح لصحيفة VG، يوم السبت، إن “ما كتبته VG حول أن النرويج تعهدت بتوريد الصواريخ ودفع ثمنها، غير صحيح”.

      وأوضح أن النرويج أعلنت عن استعدادها لتمويل توريدات الصواريخ إذا تمكنت أوكرانيا من الحصول عليها، مشيرا إلى أن هذا أمر صعب نظرا لنقص صواريخ الدفاع الجوي الحديثة في الوقت الراهن.

      وكانت الصحيفة المذكورة قد أفادت بأن النرويج تعهدت بتمويل شراء أوكرانيا لـ 200 صاروخ، لم تحصل عليها أوكرانيا بعد.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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