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    الاحتلال يواصل اعتداءاته: تجريف منازل وأراضٍ لبنانية وتفجيرات جديدة وتضييق على اليونيفل

    مراسلنا سامر حاج علي يطلعنا على آخر المستجدات من جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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