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    عربي وإقليمي

    مدفيديف يحضر مراسم وداع الامام الشهيد الخامنئي: الشعب الإيراني سينتصر في نضاله ضد الولايات المتحدة الاميركية

      التقى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأجريا محادثة مقتضبة خلال مراسم وداع الامام الشهيد السيد علي خامنئي في العاصمة طهران.

      وقال مدفيديف: روسيا تشاطر الشعب الإيراني الحزن على استشهاد السيد علي خامنئي، واضاف ان الحزن على استشهاد السيد خامنئي وحّد الشعب الإيراني الذي لم يستسلم لضغوط الولايات المتحدة ودول أخرى.
      وأكد ان الشعب الإيراني سينتصر في نضاله ضد الولايات المتحدة الاميركية.

      وبعد أن أدّى الوفد الروسي برئاسة مدفيديف واجب العزاء، توجّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى حيث كان يقف عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في قاعة المراسم، وتبادل مدفيديف وبزشكيان المصافحة وأجريا محادثة مقتضبة.

      كما صافح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية الشيخ غلام حسين محسني إجئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، وأجرى معهم محادثات مقتضبة.

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