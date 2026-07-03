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    القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني: تتم متابعة هذا النهج الثابت تجاه لبنان بجدية في ظل الظروف الحساسة الراهنة

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