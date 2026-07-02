وزير الصحة سأل: بأي حق يُعطى الاسرائيلي هذا الاطار؟ كيف نتخلى عن حقوقنا؟ عن أرضنا؟ كيف نتخلى عن مقاضاة إسرائيل التي قتلت ١٣٥ مسعفا؟

⁠