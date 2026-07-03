الجمعة   
   03 07 2026   
   18 محرم 1448   
   بيروت 22:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها منطقة “شيوخ العروب” شمال الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | منظمات حقوقية دولية تحذر: اتفاق الإطار ينذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان

      تقرير مصور | منظمات حقوقية دولية تحذر: اتفاق الإطار ينذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان

      مدفيديف يحضر مراسم وداع الامام الشهيد الخامنئي: الشعب الإيراني سينتصر في نضاله ضد الولايات المتحدة الاميركية

      مدفيديف يحضر مراسم وداع الامام الشهيد الخامنئي: الشعب الإيراني سينتصر في نضاله ضد الولايات المتحدة الاميركية

      أنظار العالم تتجه إلى طهران مع انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد غدًا

      أنظار العالم تتجه إلى طهران مع انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد غدًا