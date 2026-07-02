ناصر الدين في تسليم وتسلم المديرية العامة في وزارة الصحة: مستمرون بالخدمات للجميع من دون استثناء

تم في وزارة الصحة العامة، حفل التسليم والتسلم بين المدير العام بالإنابة السابق فادي سنان والمدير العام المعين حديثًا الدكتور وئام أبو حمدان، في حضور الوزير الدكتور ركان ناصر الدين ورؤساء المصالح والإدارات والأقسام في الوزارة وحشد من الموظفين.

وشكر الوزير ناصر الدين لسنان “كل المجهود الذي تم بذله في خلال الفترة الصعبة السابقة” مرحبًا بالدكتور أبو حمدان في عائلة الوزارة، ومتمنيًا له التوفيق.

وأشار الى أنه “منذ اليوم الأول لتوليه مهامه الوزارية، أكد أنه يحمل قلمًا ليقدم إضافة، وليس ممحاة ليزيل ما كان قبله”، معتبرا أن “العمل الوزاري إستمرارية والعمل الإداري الناجح يتم بالبناء على ما سبق”.

وتوجه في كلمته الى فريق عمل الوزارة، منوهًا بمجهودهم، مؤكدًا أنهم “على قدر التحديات ويعملون بكل جدية خلف الأضواء سواء بدفع المستحقات أم تحسين العمل والخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية ومتابعة شؤون الدواء، وغير ذلك من الأمور الجوهرية التي تهم كل مواطن في حياته اليومية”.

ولفت إلى أن “وزارة الصحة العامة في حد ذاتها وزارة دقيقة، لأن أعباء كثيرة ملقاة على عاتقها وتحتّم على كل عامل فيها الإلتزام والمتابعة الحثيثة، فعندما تحصل أي أزمة أو مشكلة، سرعان ما تصبح وزارة الصحة العامة في الواجهة، على غرار الأزمات الأخيرة المتمثلة بالنزوح والحرب وقبلها نقص الدواء والوباء”.

وأكد أن “الوزارة مستمرة في مواجهة كل التحديات بما يؤمن الخدمات الصحية النوعية لكل مواطن بعدالة تامة ومن دون استثناء أو تمييز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام