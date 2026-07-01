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    3 شهداء جراء استهداف مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

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