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   16 محرم 1448   
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    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

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