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    تقارير مصورة

    طليس وبشير يبحثان خطة التعافي البلدي في الجنوب وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية.

    عُقد اجتماع مشترك ضم مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، بسام طليس، ومسؤول ملف العمل البلدي المركزي في حزب الله، محمد بشير، جرى خلاله البحث في عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بعمل البلديات في المرحلة الحالية.

    وتناول المجتمعون دور البلديات خلال فترة العدوان الإسرائيلي، والجهود التي بذلتها في متابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى مناقشة خطة التعافي مع بدء عودة الأهالي إلى قرى الجنوب، ولا سيما ما يتعلق بفتح الطرقات، وتأمين خدمات المياه والكهرباء، وتوفير مراكز إيواء للعائلات التي دُمّرت منازلها.

    كما بحث الاجتماع عدداً من الملفات الأخرى، أبرزها ملف توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وآليات متابعة هذه القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    المصدر: موقع المنار

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