يعقوب: السلطة اللبنانية تقدم خدمات انتخابية لنتنياهو على حساب دماء اللبنانيين

سأل رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب في منشور على منصة إكس:” هل تعرفون ما هو الاسوأ من اتفاق الإطار بين إسرائيل والسلطة اللبنانية؟ إنه الملحق الأمني السري المشار اليه في الفقرتين ٢و٣ من الاتفاق، والسلطة اللبنانية تقدم خدمات انتخابية لنتنياهو على حساب دماء اللبنانيين وخلق فتنة بينهم، والفخ الخبيث الذي وقعت به السلطة هو خلق صراع بين آخر نقطتي قوة في لبنان وهما الجيش اللبناني والحزب ذلك بعد دمار المرفأ وانهيار القطاع المصرفي وسرقة ودائع اللبنانيين”.

وأضاف: “المخرج الوحيد هو التراجع عن هذه السقطة في واشنطن والمطروح الآن هو ميكانيزم جديدة مؤلفة من اميركا وايران ولبنان”.

وختم”: البداية ستكون بفشل المناطق التجريبية ولن تحصل إسرائيل على مرتفع علي الطاهر مهما حاولت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام