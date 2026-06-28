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   13 محرم 1448   
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    رئيس بلدية فرون: هذه الاعتداءات والخروقات تشكل انتهاكًا خطيرًا وتستوجب تحركًا عاجلًا من الدولة اللبنانية والجهات المختصة لمتابعة هذه التطورات مع الجهات الدولية المعنية ووضع حد لهذه الممارسات

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      رئيس بلدية فرون: أقدمت آليتان عسكريتان تابعتان لجيش الاحتلال قادمتان من جهة بلدة القنطرة على التحرك بمحاذاة وادي الحجير باتجاه المنطقة العقارية التابعة لبلدة فرون بمحاذاة نهر الليطاني في محاولة للإيحاء بوجود احتلال أو تقدم داخل البلدة بينما تؤكد الوقائع الميدانية عدم دخول الآليتين إلى البلدة أو السيطرة على أي جزء منها

      رئيس بلدية فرون: أقدمت آليتان عسكريتان تابعتان لجيش الاحتلال قادمتان من جهة بلدة القنطرة على التحرك بمحاذاة وادي الحجير باتجاه المنطقة العقارية التابعة لبلدة فرون بمحاذاة نهر الليطاني في محاولة للإيحاء بوجود احتلال أو تقدم داخل البلدة بينما تؤكد الوقائع الميدانية عدم دخول الآليتين إلى البلدة أو السيطرة على أي جزء منها