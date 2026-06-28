الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 16:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تصادق على اقتراح وزير الخارجية بالاعتراف رسميا بما يسمى “الإبادة الجماعية” للأرمن على أن يحال الاقتراح إلى الكنيست للمصادقة النهائية

      مواضيع ذات صلة

      وفود مهنئة في مكاتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدًا على التمسك بخيار المقاومة

      وفود مهنئة في مكاتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدًا على التمسك بخيار المقاومة

      خليل: الرئيس بري لم يحذر من وهم ومن يستخف بالفتنة لا يدرك ان نارها اذا اشتعلت لن تستثني أحدا

      خليل: الرئيس بري لم يحذر من وهم ومن يستخف بالفتنة لا يدرك ان نارها اذا اشتعلت لن تستثني أحدا

      المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ردا على سمير جعجع: من المؤسف ان يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام

      المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ردا على سمير جعجع: من المؤسف ان يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام