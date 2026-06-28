هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تصادق على اقتراح وزير الخارجية بالاعتراف رسميا بما يسمى “الإبادة الجماعية” للأرمن على أن يحال الاقتراح إلى الكنيست للمصادقة النهائية