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   12 محرم 1448   
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    قراءة في آخر المستجدات الإيرانية من طهران مع الدكتور حسن حيدر

    المصدر: موقع المنار

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