فلسطين | الاحتلال يفرج عن 13 أسير فلسطيني من سجونه عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، الإثنين، نقل 13 أسيرًا أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، كما يسّرت تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية.

وأكدت أنها “لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مجددة دعوتها إلى إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم”.

وشددت اللجنة على أنه، بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

كما لفتت إلى أن “العديد من العائلات الفلسطينية ما تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين، وسط قلق متزايد على صحتهم وسلامتهم”، مؤكدة مواصلة حوارها مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

المصدر: وكالة يونيوز