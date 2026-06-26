لقاءات سعودية قطرية عمانية لبحث تداعيات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على أمن المنطقة

عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لقاءين منفصلين مع نظيريه القطري والعماني بالعاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة تداعيات التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران على أمن المنطقة.

جاء اللقاء الأول مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقش الجانبان على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة “آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاسها على أمن المنطقة واستقرارها”.

وفي اللقاء الثاني، بحث بن فرحان مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، “المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي – الإيراني، وسبل دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث ركزت المناقشات على “مستجدات الملف الإيراني والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشدد مجلس التعاون الخليجي، في ختام الاجتماع، على أن “أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج، وأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسباتها الاقتصادية والتنموية”، مؤكدا حرص دول المجلس والولايات المتحدة على “مواصلة التشاور والتنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية شاملة تُفضي إلى أمن مستدام وازدهار مشترك”.

المصدر: روسيا اليوم