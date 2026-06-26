كندا | وفاة 3 أشخاص في تحطم طائرة كانت تتجه لإخماد حريق بالقرب من فورت سيمبسون

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة كانت تستجيب لحريق اندلع مساء الأربعاء في غابات قرب فورت سيمبسون في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا.

وأعلنت إدارة إطفاء الأقاليم الشمالية الغربية في بيان صحفي بعد ظهر الخميس أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع التحطم وأكدت الوفيات.

وقال مايك ويستويك مدير قسم الوقاية من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، في البيان: “تتقدم مؤسستنا بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم وزملائهم، وإلى جميع العاملين في مجال مكافحة حرائق الغابات، ونحن ندرك مدى هذه الخسارة الفادحة”.

وأضاف ويستويك: “سنكرم أرواح من فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم في الوقت المناسب ووفقًا لرغبات عائلاتهم”.

وأفادت الشرطة الملكية الكندية أنها تساعد في انتشال جثث الضحايا، كما يجري مكتب الطب الشرعي في الأقاليم الشمالية الغربية تحقيقا في الحادث.

وفي منشور على فيسبوك يوم الخميس، أعلنت شركة “بافالو إيرويز” التي تتخذ من يلو نايف مقرا لها، أن الحادث شمل إحدى طائراتها.

وجاء في المنشور: “بقلوب يعتصرها الحزن، نؤكد فقدان أحد طيارينا المتخصصين في مكافحة الحرائق الجوية أثناء مشاركته في إخماد حريق غابات غرب فورت سيمبسون”.

وأفادت إدارة إطفاء الأقاليم الشمالية الغربية بأن الطائرة كانت تعمل على إخماد حريق امتد على مساحة 100 هكتار، تم اكتشافه مساء الأربعاء في منطقة مارتن هيلز بالقرب من فورت سيمبسون.

والطائرة المنكوبة هي طائرة ثابتة الجناحين من طراز “توربو كوماندير 690 بيرد دوغ 104”.

وطائرات “بيرد دوغ” هي طائرات صغيرة عادة ما تكون بمحرك واحد، تحمل طاقمًا لتوجيه الحركة الجوية بالقرب من موقع الحريق وتنسيق عمل طائرات الإطفاء.

المصدر: روسيا اليوم