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    قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير خليل عماد العمور ومنزلي والده وشقيقه خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

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